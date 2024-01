Unsozialer Wohnbau

Dass das Land Wien schon in den 1920er-Jahren eine auch international viel beachtete Vorreiterrolle im sozialen Wohnbau übernahm, ist nicht vergessen. Der Slogan der SPÖ, „man darf nicht an der Adresse erkennen, was ein Mensch verdient“, hat insofern funktioniert, als Wien die Herausbildung von Ghettos vermieden hat und Sozial- und Genossenschaftswohnungen weit über die Stadt gestreut sind. Dieser historische Erfolg mündete aber leider in eine Hybris aus schlechter Planung, mangelnden Sanierungen und de facto unsozialen Gesetzen.

Laut einer Schätzung der Statistik Austria aus dem Jahr 1985, als Wien 1,5 Millionen Einwohner hatte und schrumpfte, sollten 2015 noch 1,26 Millionen Menschen in Wien leben. Aktuell hat Wien jedoch zwei Millionen Einwohner, 50 Prozent mehr, als man in den 1980er-Jahren prophezeite. Diese enorme Fehlplanung schlug auf den Wohnungsmarkt durch. Wohnbauwidmungen wurden nur mangelhaft an die aktuellen Prognosen angepasst.

Aus diesem Grund, wie auch wegen des EU-Ziels, bis 2050 netto null Flächenverbrauch zu erreichen, sollten Sanierungen und Verdichtungen im Baubestand oberste Priorität haben. De facto ermutigt die Politik das Bauen auf der grünen Wiese, was betriebswirtschaftlich günstiger ist als Sanierungen von Altbauten, für den Bodenverbrauch und volkswirtschaftlich aber teurer ist.

Ein Beispiel ist die Seestadt Aspern. Die Baukosten pro Quadratmeter Wohnfläche betrugen rund die Hälfte der Sanierungskosten eines Gründerzeithauses. Die Infrastrukturkosten (U-Bahn- und Straßenbau, Kanalisation, Fernwärme usw.), die beim Altbestand größtenteils „bezahlt“ sind, betrugen in Aspern nochmals 2,5 Milliarden Euro – circa 300.000 Euro pro Wohnung.

Der größte Selbstbetrug der Wohnbaupolitik sind jedoch das Mietrechtsgesetz und das Richtwertsystem. Mieten in Altbauten (vor 1945 baubewilligt) unterliegen einem Richtpreis, in Wien zum Beispiel unter sieben Euro pro Quadratmeter. Bei Befristungen wird obendrein ein pauschaler Abschlag von 25 Prozent vorgenommen. In Gründerzeitvierteln ist ein Lagezuschlag ausgeschlossen. Sanierungen dürfen kaum aufgeschlagen werden, wodurch sie sich für Eigentümer nicht rechnen. Diese künstlich niedrigen Mieten kommen nicht sozial Bedürftigen zugute, sondern jenen, die das familiäre Glück hatten, einen Altbau-Mietvertrag „vererbt“ zu bekommen.