„Verrückte“ Frauen und die Macht

Männliche Kandidaten für die prestigeträchtigen und einflussreichen Ämter fanden sich flott. Frankreich entsendet Thierry Breton nach Brüssel, bisher Binnenmarktkommissar. Irland Finanzminister Michael McGrath. Aus Lettland kommt Kommissions-Vizepräsident Valdis Dombrovskis, aus Tschechien Industrieminister Jozef Síkela. Luxemburg, Italien, Slowenien, Ungarn, die Slowakei komplettierten mit ihren Vorschlägen die Herrenriege. Österreich folgte und schickte Finanzminister Magnus Brunner ins Rennen.

Keine Frage: Die meisten dieser Kommissare in spe verfügen über Regierungserfahrung, fachliche Qualifikation und politischen Instinkt.

Bloß: In der Gesamtschau fällt die Zwischenbilanz des ehrgeizigen Projekts „jeder EU-Staat nominiert eine Frau und einen Mann“ ziemlich retro und dürftig aus. Das Gros der Regierungen, Österreich inklusive, ignorierten den dringenden Wunsch nach Geschlechterbalance. Das Resultat: Bisher stehen elf Männer auf der Liste für die nächste EU-Kommission. Und fünf Frauen. Von „Balance“ kann damit selbst bei großzügigster Auslegung keine Rede sein. Sondern von gehöriger Schieflage zugunsten des Krawatten-Sektors.

Und nicht wenige reiben sich bass erstaunt die Augen und fragen sich: Echt jetzt? 2024? In Europa, wo mit dem erfahrenen Polit-Profi Ursula von der Leyen eine Frau die EU-Kommission anführt und die profilierte estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas die Außenpolitik prägen wird? Wo nach einer deutschen Kanzlerin, drei britischen Regierungschefinnen und mit einer italienischen Premierministerin Frauen in der Spitzenpolitik als Selbstverständlichkeit gelten?

Es sind lehrreiche Polit-Tage. Vor allem für jene, die sich in der Überzeugung wiegten, dass man über Halbe-Halbe nicht mehr diskutieren muss – weil es ohnehin längst erreicht ist. Das hat sich spätestens jetzt als Illusion erwiesen. In Europa, wo Mitgliedstaaten zwar in der Theorie flammend für Gleichberechtigung eintreten, in der Praxis aber für begehrte Führungsfunktionen prompt in überwunden geglaubte Muster zurückfallen und serienweise Männer nominieren. Und in den USA, wo Polit-Diskussionen überzeichneter und schriller passieren und die Präsidentenwahl auch als Geschlechterkrieg abläuft.

Der vulgäre Draufdrescher Donald Trump setzt als bevorzugtes Werkzeug die brutale Beleidigung ein, gegen Frauen pöbelt er besonders untergriffig. Höhnt „grab ’em by the pussy“, motzt über „Blut aus ihren Augen oder sonst wo“ und protzt über sich als „jemand mit Eiern“. Trump ist der erste Präsidentschaftskandidat, der zivilrechtlich wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt ist – was ihn mitnichten davon abhält, gegen Konkurrentin Kamala Harris derb auszuteilen. „Dumm wie ein Stein“, sei sie, ihr Lachen zu laut und schlicht „verrückt“, ihr ethnischer Hintergrund zweifelhaft, und so weiter, typisch Dreckschleuder Trump eben. Sein Möchtegern-Vize, Populismus-Verstärker und Anti-Abtreibungs-Hardliner J. D. Vance steuert noch Häme gegen die „kinderlose Katzenlady“ bei.