Wenn Aberglaube die Welt erklärt: Alleskleber der Dämonen

Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem es schon in den 1980er-Jahren viele Bücher über UFOs und Chakren gab sowie metrische Tonnen an Heilsteinen, Astrologietabellen, Wünschelruten und Globuli. Als Kind mochte ich diese mystische Welt der Geheimnisse und des verborgenen Wissens sehr. Es war toll, Zugang zu diesen faszinierenden Dingen und ihren auratischen Behauptungen zu haben. Ein Hans-Joachim Ehlers von „Raum & Zeit“ konnte dich da genauso vom Bücherstapel aus anglotzen wie Charles „Bermuda-dreieck“ Berlitz.

Wollt ihr die totale Vielfalt? Aber immer! Her mit dem metaphysischen Alleskleber!

New-Age-Apologet:innen basteln sich ihre eigene Weltanschauung, ein Prozess, den der Eso-Autor Nevill Drury „eine Spiritualität ohne Grenzen oder einschränkende Dogmen“ nennt. Der Anthropologe David J. Hess verkündet, dass „jeder alternative spirituelle Weg gut ist, weil er alternativ und spirituell ist“. Es handelt sich um einen Supermarktglauben, denn er ist vom Eklektizismus der Produktvielfalt geprägt, der von den Ursprüngen des New Age im spätmodernen Kapitalismus herrührt. Seine Verfechter:innen vertreten den Glauben an einen freien Markt für spirituelle Ideen als Parallele zum freien Markt in der Wirtschaft.

Und doch beharren die Esos darauf, dass sie Agent:innen des Okkulten, des Geheimnisvollen, der Verborgenen sind, ständig von Schulmedizin und „der Elite“ attackiert werden, während sie ihre Weltsicht auf Amazon zusammenwarenkorben. Letzten Endes ist es eine gepflegte und privilegierte Ignoranz und allzu oft fahrlässige Ahistorizität.

Im Jahr 2009 startete die Wissenschafterin Charlotte Ward ihre Untersuchung der Verknüpfung von Verschwörungstheorien und der New-Age-Kultur im Internet. 2011 war sie Co-Autorin eines Artikels mit dem Titel „The Emergence of Conspirituality“. Zusammen mit ihrem Co-Autor David Voas stellte sie fest, dass in der Verschwörungskultur und in alternativen spirituellen Ansichten ein Fokus auf Mustern und Zusammenhängen liegt. Nichts ist, wie es auf den ersten Blick scheint, und nichts geschieht zufällig. So eine Denkweise macht das öffentliche und private Leben weniger zufällig und ist daher attraktiv. Ward und Voas prägten den Begriff „Verschwörungsspiritualität“ als „politisch-spirituelle Philosophie, die auf zwei zentralen Überzeugungen basiert“ – die eine in Verschwörungstheorien, die andere in New-Age-Glaubenssystemen verankert: 1. eine geheimnisvolle Gruppe, die heimlich die politische und soziale Ordnung kontrolliert oder dies zu tun versucht, und 2. die Menschheit, die einen „Paradigmenwechsel“ in ihrem Bewusstsein durchlebt. Anhänger sind der Ansicht, dass die wirksamste Methode, um der Bedrohung einer totalitären „Neuen Weltordnung“ entgegenzuwirken, darin besteht, im Einklang mit einer erleuchteten Weltanschauung zu handeln.