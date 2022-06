Wer ist Staatsbürger:in, wenn nicht ein hier aufgewachsener Mensch?

Das wissen die streitbaren Bewahrer:innen unserer restriktiven Einbürgerungsgebote ja auch, so wie eh alle wissen, was hinter ihrem sturen Festhalten am Status quo steckt: die Furcht vor einem neuen Mix an Wähler:innen, der Mehrheiten zu ihren Ungunsten generieren könnte. (Was im Übrigen gar nicht gesagt ist. Zugewanderte und deren Kinder sind nicht zwangsläufig antikonservativ.)

Aber wahlstrategische Überlegungen sind das eine, Gefühle ein anderes. Nur: Wer sagt, dass es auf die Gefühle nicht ankommt? Und wie würden sich denn die stolzen Patriot:innen mit ererbtem Aufenthaltsrecht fühlen, wenn sie im heimatlichen Umfeld beharrlich als Fremde behandelt und auf ein „Heimatland“ verwiesen würden, in dem sie tatsächlich fremd sind? Ach so, das stellen sie sich gar nicht erst vor, weil es ihnen nicht passieren kann?

Womit wir wieder einmal bei einer Rätselfrage (für mich jedenfalls ist das eine) wären, der wir ständig begegnen: Wie schafft man es, das Auf-die-Butterseite-gefallen-Sein nicht als Glück, sondern als Verdienst und Leistung zu empfinden?

Offenbar geht es ganz leicht, sonst wäre die Welt nicht so voll von empathiebefreiten Typen, die kalt lächelnd jegliches Unglück zum individuellen Versagen erklären und, wenn sie das Gesundheitssystem gestalten dürften, den Rollstuhlfahrer wegen seines bewegungsarmen Lebensstils zur Kasse bitten würden.