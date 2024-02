Früher, liebe Damen und Herren, war überall Monarchie, heute aber ist es besser, es ist überall Demokratie, jedenfalls meistens. Aber woran erkennt man das eigentlich? Natürlich unter anderem an der Sprache, an der Art und Weise, wie Menschen reden und was sie dabei zu sagen haben.



Früher, als viel Monarchie war, gab es selbstverständlich auch schon schwierige Zeiten. Mal kam ein Reitervolk vorbei, mal fiel vom Norden der Schwede ein oder vom Südosten die Osmanen, und zwischendurch gab es Pest und Cholera, Missernten, Hungersnöte und so weiter und so fort.



Gelegentlich gab es auch schöne Anlässe, die den Fürsten dazu brachten, seinen Untertanen eine Ansprache zu halten, aber das waren deutlich weniger. Es gab also grundsätzlich immer mehr Schlechtes als Gutes zu berichten, wenn der Fürst seine Rede begann: "Wir, Herbert, König von Gottes Gnaden, sind in großer Sorge usw." Wir? Ja, natürlich. Es handelt sich dabei um den sogenannten Pluralis Majestatis, was auf Deutsch so viel heißt wie die "Mehrzahl der Hoheit". Das Wir verfolgt vordergründig die Absicht, einen, den Herbert, als viele, das Ganze also, erscheinen zu lassen. Sagt der Fürst "Wir",meint er alle, denn alles gehört ihm: das Land, die Leute und das ganze bewegliche und unbewegliche Inventar. Das Wir meint also erstens, dass eh alles dem Chef gehört, und was er sagt, ist Gesetz. Zweitens aber meint das Wir, in heiterer Dialektik, dass dort, wo es gesprochen wird, sich auch gefälligst alle mitgemeint fühlen dürfen. Das Wir ist der Superlativ der Integration, und zwar der totalen. Der Pluralis Majestatis vertritt ein Wir, bei dem die Chefs und gelegentlich Chefinnen davon ausgehen, "dass sie für ihre Untertanen beziehungsweise Untergebenen sprechen oder zu sprechen glauben",wie der Duden feststellt. "Wir, Herbert",das heißt also: ihr alle, Sie, Sie, und ganz besonders du.



In der Demokratie ist das natürlich etwas ganz anderes. Wenn die Inflation über uns herfällt oder Putin die Messer wetzt, die Wirtschaft kriselt, der Spritpreis und die Arbeitslosigkeit mit der Insolvenzquote steigen, dann kommen Präsidenten, Kanzler oder Minister (m/w/d) auf uns zu, ganz ohne Pomp und Krone und Hermelin und voller Zutrauen ins Volk, und sagen:



"Wir haben ein Problem." "Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt." "Wir müssen den Gürtel enger schnallen." Auf den ersten Blick ist klar, wo der Unterschied zwischen Monarchie und Demokratie liegt: bei der Titulatur. Es gibt keinen König mehr, keinen Kaiser, und "von Gottes Gnaden" sagt man auch nicht mehr. Was den Rest angeht, ist allerdings eine gewisse Kontinuität nicht von der Hand zu weisen. Sagt ein Regierungsmitglied, vielleicht auch ein Chef, "Wir", dann sind wieder alle anderen mitgemeint, genauer sind sogar nur sie gemeint. Das Wir gilt "den Menschen da draußen",also uns, den Steuerzahlenden und Wahlberechtigten, allen, für die der demokratisch gewählte oder anderswie ins Amt geratene Vorgesetzte spricht oder zu sprechen glaubt. Der Herbert zahlt die Rechnung nicht, egal ob er König ist oder Kanzler, dafür sind wir zuständig. Dafür gibt es doch das Wir überhaupt!