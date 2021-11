Werdet endlich erwachsen!

Mitte der 1990er-Jahre war das Cop-Kürzel weitgehend unbekannt. Praktisch, denn so fiel niemandem auf, dass es auf den ersten Konferenzen in Berlin und Genf keinerlei nennenswerte Fortschritte gab, weil sich die Kohle- und Erdöllobby querstellte. Auch in den Folgejahren stiegen die Treibhausgase munter weiter – und tun es bis heute. Vergangenes Jahr wurde, trotz Wirtschaftseinbruch durch die Covid-Pandemie, ein neuer Rekord an Treibhausgasen in der Atmosphäre gemessen. „Es ist an der Zeit zu sagen: Genug!“, appellierte unlängst UN-Generalsekretär António Guterres. Kann man solche Parolen nach 26 Jahren Warterei noch ernst nehmen?

Man muss, denn wenn fast alle Staaten der Welt verhandeln, dann ist jeder Kompromiss ein Gewinn. In der Abschlusserklärung verpflichten sich die Unterzeichner erstmals dazu, den Ausstieg aus der Kohle einzuleiten. In bisherigen Berichten kam das Wort „Kohle“ gar nicht vor. Das ist in etwa so, als würde ein Arzt dabei zusehen, wie sein Patient, ein Diabetiker, jahrelang Süßigkeiten isst. Und dann, nach 26 Jahren, empfiehlt er ihm – ganz langsam – eine Diät. Aber nicht sofort, sondern erst in ein paar Jahren. Der Patient wäre zu dem Zeitpunkt vermutlich tot. Ähnlich steht es um die Erde.

Ich weiß ja, dass es nicht so einfach ist, politische Entscheidungen auf globaler Ebene zu treffen. Aber so unverantwortlich langsam?