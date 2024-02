Wissenschaftliches Fehlverhalten: Wenn Studien Schrott sind

Als Abonnent des Newsletters von „Retraction Watch“ erhält man jeden Tag Nachrichten über Abgründe der Wissenschaft. Es geht um Fälschung, um Betrug, um Fehlverhalten, Intrigen und erbitterte Fehden in der Scientific Community. Und es geht darum, wie man Manipulationen oder auch profanen Irrtümern auf die Schliche kommt, was mitunter zu einer „Retraction“ führt – dazu, dass ein Fachjournal eine Studie oder einen Artikel zurückzieht, was als größtmögliche Schmach und maximales Imagedesaster betrachtet wird.

Vor einigen Tagen gab das eher mittelmäßig angesehene Journal „Cureus“ bekannt, ein „Paper“ – einen Fachartikel – zu einem heiklen Thema zurückzuziehen: zur Frage, wie viel Schaden die Covid-Impfungen anrichten. Darin wurde behauptet, die Impfstoffe würden bei Weitem mehr Todesfälle verursachen, als sie Menschenleben retten. Die Aussage mochte gefundenes Fressen für all jene sein, die die Impfstoffe für brandgefährlich halten, widersprach aber so krass allen bisherigen Resultaten, dass Forschende aus aller Welt die Arbeit haarklein und erbarmungslos zerpflückten – und dermaßen grobe Fehler fanden, dass sie den Autoren bissig unterstellten, wohl ein Selbststudium an der University of Google absolviert zu haben.

Aus dem Verkehr gezogen

Normalerweise wehren sich Fachjournale angesichts der Peinlichkeit mit Händen und Füßen und oft jahrelang gegen eine Retraction. In diesem Fall jedoch willigten die Herausgeber unverzüglich ein, das Paper in Anbetracht einer Unzahl evidenter Falschaussagen aus dem Verkehr zu ziehen. Damit ist es gleichsam entwertet und kann in fachlichen Debatten nicht mehr als Argument dienen. In anderen Fällen dauerte es mehr als zehn Jahre bis zur Retraction: Ein berühmter Fall ist jene gefälschte Studie, die einen Zusammenhang zwischen der Masernimpfung und Autismus in den Raum stellte.