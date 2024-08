Zinssenkungen am Horizont

Wie sehr ist die amerikanische Konjunkturlokomotive diesen Sommer ins Stottern geraten, und wann kommt die erste Zinssenkung der US-Notenbank Fed? Das ist derzeit die zentrale Frage an den Finanzmärkten. Als Anfang August die US-Arbeitsmarktdaten enttäuscht haben, kam der Markt schnell zu der Überzeugung, dass die Wirtschaft in den USA möglicherweise eine Vollbremsung hinlegt. Sogar von einer drohenden Rezession war die Rede. Und damit war es dann nicht mehr weit zu der Annahme, die Fed habe sich mit ihrer ersten Zinssenkung in diesem Zyklus zu viel Zeit gelassen. Da Zinsänderungen, egal in welche Richtung, erst mit einer gewissen Verzögerung wirken, war diese Befürchtung ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Wenn man dazu bedenkt, dass die Wirtschaft weder in Europa noch in China wirklich rundläuft, wird schnell klar, warum Wohl und Wehe der US-Konjunktur auch für die Weltwirtschaft von zentraler Bedeutung sind.