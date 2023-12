40 Blicke in die Zukunft

Künstliche Intelligenz (KI) bietet darauf beinahe langweilig anmutende Antworten: Eine Stadt in Österreich im Jahr 2040 hat vor allem leerere Straßen und gläserne Hochhäuser – und auf den Spitzen der Berge im Hintergrund wurden turmartige Konstrukte errichtet.

Neues Jahr, neues Glück! Wir alle stehen 2024 vor Veränderungen, Österreichs Politik aber vor besonders großen: Ein neuer Nationalrat wird gewählt. Treten die Prognosen ein, bleibt in der Parteienlandschaft kaum ein Stein auf dem anderen, ein Regierungswechsel scheint unausweichlich – und die Tendenz zeigt nach rechts.

Nun ist die KI – zum Glück – nicht allwissend und Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Tatsächlich können wir uns in vielen Details aber bereits ein Bild der künftigen Alpenrepublik machen: In den nächsten zwei Jahrzehnten wird Österreich klimaneutral, lässt Frauen später in Pension gehen, schützt seine Kinder und Grenzen besser.

Zumindest wäre das der Plan. Denn die aktuelle türkis-grüne Regierung ist zwar nur noch bis 2024 im Amt, hat Österreich aber bis 2040 viele Ziele gesetzt. Hinzu kommen zahlreiche Vorhaben, die EU und UNO der Alpenrepublik auferlegt haben. Ziele, die zwar nicht in Stein gemeißelt sind, aber beim Scheitern empfindliche Strafen (etwa die EU-Klimaziele) oder eine ordentliche Portion Peinlichkeit (EU-Kindergarantie) hervorrufen könnten.