Abschiebung für Kinder: „Hab keine Angst, Neues zu entdecken!“

In den USA spitzt sich der Konflikt um die massenhaften Abschiebungen von mutmaßlich illegal Zugewanderten immer weiter zu, in Los Angeles brachte Präsident Trump deshalb sogar die Armee gegen die eigene Bevölkerung in Stellung.

In Europa ist die Migrationsdebatte derzeit weniger akut, was nicht bedeutet, dass gerade weniger Menschen abgeschoben würden. Laut der Jahresbilanz des Innenministeriums wurden im Vorjahr insgesamt 13.307 Personen aus Österreich abgeschoben – ein Höchstwert seit Bestehen des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA). Bei etwas mehr als der Hälfte dieser Abschiebungen handelte es sich um sogenannte freiwillige Ausreisen, wobei die Freiwilligkeit wohl im deutlich überwiegenden Teil der Fälle zumindest strittig ist.

Und hier kommt nun die EU-Grenzschutzagentur Frontex ins Spiel, die unter anderem auch für Abschiebungen, Rückführungen und freiwillige Ausreisen aus Europa zuständig ist – und die zu dem Zweck auch einen „Leitfaden zur Rückkehr“ für von Abschiebung Betroffene zusammengestellt hat (auf den die Plattform "Netzpolitik" kürzlich hingewiesen hat).

Die einigermaßen atemberaubende Broschüre liegt in mehreren Sprachen und jeweils auch in einer „Fassung für Kinder“ vor, die einer Zielgruppe von 6- bis 11-Jährigen das Abschiebeprocedere in Form eines Heile-Welt-Comics näherbringt: „Für Dich und Deine Familie ist es im Moment nicht möglich, in diesem Land zu bleiben und hier zu leben. Auch wenn Du lieber hierbleiben möchtest, geht das im Moment leider nicht.“