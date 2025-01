Business-Klasse: Die Schülerin und der Millionär

„Ich habe noch nie einen echten Millionär getroffen“, sagt Haifaa etwas nervös und atmet tief durch. In fünf Minuten wird ihr einer gegenübersitzen, Florian Gschwandtner. Und er wird ihr erzählen, wie er auf die Idee kam, die Lauf-App Runtastic zu gründen und durch den Verkauf an Adidas zum Millionär wurde. Wie das mit den Unternehmensgründungen allgemein so läuft, als nicht so riches Kid. Und sie wird ihm sogar entlocken, wieviel Geld er bei Wirecard versenkt hat.

Haifaa ist eine von zwölf Schülerinnen und Schülern der BHAK Wien 10 in Favoriten, die ab heute Hosts des profil-Podcasts „Business-Klasse“ sind. Sie interviewen Persönlichkeiten aus der heimischen Wirtschaft und stellen ihnen die Fragen, die sie wirklich interessieren. Die Jugendlichen haben ihre Interviewthemen selbst erarbeitet und sie suchen aus, wen sie einladen möchten. Eine der größten Handelsakademien Österreichs liegt nur einen Steinwurf vom berühmt berüchtigten Wiener Reumannplatz entfernt. In diesem Podcast geht es aber um Geld und Dividenden, um die richtige Ausbildung und um die Schattenseiten der Finanzwelt.

Es ist nämlich nicht so, dass sich junge Menschen nicht für Wirtschaft oder Geld interessieren. Ganz im Gegenteil! Und es ist auch nicht so, dass sie keine klassischen Medien mehr konsumieren. Sie tun das nur anders und wir in den Medien treffen auch nicht immer deren Interessen und Sorgen. Also haben wir bei profil beschlossen, diese jungen Menschen selbst einen Podcast machen zu lassen.