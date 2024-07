Cybersecurity: Überwachung gescheitert

Derzeit schlägt etwa die Wirtschaftskammer Burgenland (WKB) Alarm. Viele burgenländische Unternehmen würden demnach englischsprachige E-Mails von einem vermeintlichen „China Intellectual Property Office“ bekommen. In der Nachricht wird dann behauptet, dass ein chinesisches Unternehmen versucht, die Marke oder den Firmennamen des österreichischen Unternehmens als Domain zu registrieren. Dabei handelt es sich aber nicht um das chinesische Patentamt, vielmehr ist die Absicht der Betrüger, überteuerte Domainregistrierungen zu verkaufen.

„Ich habe großartige Neuigkeiten für Sie. Mavis L. Wanczky hat Ihnen eine großzügige Summe gespendet. Für die Validierung Ihres Spendenanspruchs bestätigen Sie bitte folgenden Link: …”. Kennen Sie solche oder ähnliche E-Mails? Nach Klicken des Links folgt die Aufforderung, die Zugangsdaten des eigenen E-Bankings einzugeben. Von sogenannten Phishing-Mails, die das Ziel verfolgen, Daten abzugreifen oder an Geld zu gelangen, sind aber nicht nur Privatpersonen betroffen. Auch immer mehr Unternehmen werden Opfer von Cyberangriffen.

Dass neben Privatpersonen auch Unternehmen immer öfter Opfer von Cybercrime werden, hat auch das Europäische Parlament erkannt – und Maßnahmen dagegen am 14. Dezember 2022 in eine entsprechende Richtlinie gegossen. Die NIS-2-Richtlinie (Netzwerk- und Informationssicherheit; Anm.), mit dem Ziel ein einheitliches, hohes Cybersicherheitsniveau in der Union herzustellen.

Massenüberwachung im Innenministerium?

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde im Parlament über den Gesetzesvorschlag der Regierung, diese EU-Richtlinie in nationales Recht zu überführen, abgestimmt. Beschlossen wurde das Gesetz der schwarz-grünen Koalition aber nicht. Denn: Weder die SPÖ noch die FPÖ konnten für die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit überzeugt werden. Abgelehnt wurde das neue Gesetz vor allem aus zwei Gründen: Zum einen sollte die neue Cybersicherheitsbehörde im Innenministerium (BMI) angesiedelt werden, zum anderen wird eine „eine Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür“ befürchtet. Eine berechtigte Sorge?