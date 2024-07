Der (Wahl-)Kampf um die Straßen

„Verhinderte Lückenschlüsse und fehlende Umfahrungsrouten belasten die Menschen und schaden dem Standort Österreich", schrieb Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) gestern Vormittag in den sozialen Medien. Sein Wahlversprechen: In den Straßen-, Schienen, Energienetze- und Breitbandausbau möchte Nehammer bis 2030 rund 45 Milliarden Euro investieren. Im Zentrum stehen dabei auch Straßenbauprojekte, die bereits geplant, aber von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) nach und nach gestoppt wurden. Aber können die von Gewessler auf Eis gelegten Projekte jederzeit reaktiviert und umgesetzt werden? Und wenn ja, wie?

Projekte wie der S1-Lückenschluss rund um Wien inklusive Lobautunnel und die beiden in Niederösterreich geplanten Vorhaben der Traisentalschnellstraße (S34) und der Marchfeld Schnellstraße (S8) haben eine lange Vorgeschichte. Diese und weitere noch nicht umgesetzte Straßenbauprojekte der ASFINAG wurden seit dem Frühjahr 2021 überprüft. „Neben Fragen der Verkehrssicherheit und regionaler wirtschaftlicher Interessen standen auch Fragen nach dem Schutz von wertvollem Boden und der Natur sowie unserem Klima im Zentrum", so die Argumentation Gewesslers damals.

Rechtliche Nachspiele

Sowohl die S1, die S34 und auch die S8 haben Stand heute eines gemeinsam: sie wurden geplant, evaluiert und schließlich von Gewessler abgesagt. Rund um die S1 und den Lobautunnel sehen die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien einen „klaren Gesetzesbruch“. Die Klimaschutzministerin könne nicht eigenhändig Verkehrsprojekte absagen, so die Argumentation in der Hauptstadt. Ein rechtliches Nachspiel könnte auch Gewesslers Nein zur S34 haben, die Stadt St. Pölten kündigte jedenfalls entsprechende Schritte an. Die Absage der S8 liegt bereits beim Bundesverwaltungsgericht: Eine Entscheidung darüber, ob das Umweltverträglichkeitsverfahren dort rechtmäßig war, wird noch in diesem Sommer erwartet.

Geht es nach Bundeskanzler Karl Nehammer, dann sollen all diese Straße – und noch viele weitere aufgeschobene Projekte – unter seiner Führung in der nächsten Regierung gebaut werden. Aber geht das auch so einfach?