Die nächste Flüchtlingswelle kommt bestimmt

Gleich zu Beginn eröffnet Gaia Vince ihrer Leserschaft zwei Möglichkeiten: Entweder werden Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit Flüchtlingen konfrontiert sein. Oder aber Sie werden selber auf der Flucht sein. Eine dritte Option existiere nicht, erklärt die preisgekrönte britische Wissenschaftsautorin. Vince hat ein hervorragendes, ebenso spannendes wie aufschlussreiches Sachbuch vorgelegt. Es heißt „Das nomadische Jahrhundert“ und fasst zusammen, was Forschende seit vielen Jahren berichten und auch profil mehrfach thematisiert hat: Die Umwälzungen durch den Klimawandel werden dazu führen, dass Hunderte Millionen Menschen ihre bisherige Heimat verlassen müssen: weil weite Landstriche unter Wasser stehen oder aber Trockenheit und Hitze Ausmaße erreichen, dass Menschen in diesen Gegenden schlicht nicht mehr leben können.

Die Folge werden Fluchtbewegungen in einer Dimension sein, die jegliche bisherige Migration vernachlässigbar erscheinen lassen. Nun wenden manche Skeptiker ein, dass es vielleicht nicht so schlimm kommen werde, weil Menschen grundsätzlich die Tendenz haben, in ihrer Heimat zu bleiben und dort mit veränderten Umständen zurecht zu kommen. Das ist gewiss richtig. Wenn aber eine Großsadt unter Wasser steht oder im Wortsinn tödliche Hitze herrscht, bleibt keine Wahl. Einen ersten Hinweis auf künftige Notwendigkeiten erhielten wir erst vor wenigen Wochen: Da stimmte Australien zu, nach und nach die Bewohner des in absehbarer Zeit überfluteten Inselstaats Tuvalu aufzunehmen. Ähnliche Bestrebungen gibt es in den USA. Das ist natürlich erst der Anfang.