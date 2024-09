Friedrich Schiller hat gesagt: „Wer klug ist, lerne schweigen und gehorchen.“ Donald Trump, seinerseits republikanischer US-Präsidentschaftskandidat, hat damit erwiesenermaßen so seine Probleme. Zum einen: Er schweigt nicht sonderlich gerne. Und wirklich etwas sagen lässt er sich erst recht nicht. Das macht so ein TV-Duell zu einer heiklen Angelegenheit. Lange hat man sich mit den Demokraten über das Regelwerk gestritten, das bei der Diskussionsrunde am 10. September (Ortszeit/11. September MESZ) auf dem US-Sender ABC zur Anwendung kommen soll. Jetzt gibt es eine Einigung, und Trumps demokratische Kontrahentin Kamala Harris hat, so scheint es zumindest, nachgegeben.