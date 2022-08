Dunkel ist’s im Netz!

Wenn auch ihr Tag mit dem Fingerabdrucksensor auf dem Smartphone und diesem fast schon unbewusst ausgeführten Antippen der installierten Lieblings-Apps beginnt, wissen Sie ja, wie sich digitale Routinen bilden und Social-Media-Suchtverhalten entsteht. Es ist so einfach: Ein paar flüchtige Handbewegungen – und schon ist man mit jener labyrinthischen Welt verbunden, in der scheinbar alles möglich ist, in der man sich bestens selbst darstellen, starke Meinungen kundtun und wesentliche Informationen austauschen kann. Anders formuliert: Man taucht in eine Zone ab, in der jede und jeder Hass formulieren, Lügen in die Welt setzen und Menschen erniedrigen oder bedrohen kann.

Die Frage, was die interaktive elektronische Welt mit unseren Psychen anrichtet, während wir unsere tägliche Bildschirmzeit stufenlos steigern, ist Gegenstand laufender Untersuchungen. Nun ist es inzwischen weitgehend egal, ob man die digitalen Netzwerke mit ihrer Illusion lückenloser Verbindung und Vernetzung schon verachtet oder noch liebt – oder einfach hinnimmt: Man kommt an ihnen so oder so nicht mehr vorbei. Ein Phänomen aber, das unser Leben derart prägt, muss naturgemäß weiterhin beforscht werden.

Die „New York Times“ publizierte unlängst eine Reportage, die einen alarmierenden Titel trägt: „A Teen’s Journey Into the Internet’s Darkness and Back Again“. Tatsächlich blühen Angstzustände, Selbstverletzung und Depression unter Teenagern wie nie zuvor; es liegt nahe zu vermuten, dass das Netz in vielen Fällen maßgeblichen Anteil daran hat. Was Alkohol und Drogen noch vor 20 Jahren waren, erledigt in der Jugendkultur inzwischen das Internet. Sucht, Eskapismus und Selbstverlust haben sich gleichsam entmaterialisiert. Bedrohen die sozialen Medien also unsere psychische Gesundheit? Die „New York Times“ zitiert dazu Byron Reeves, Professor für Kommunikation an der Universität Stanford: Das Internet sei „ein Verstärker und Beschleuniger“. Virtuelle Interaktion intensiviert die Gefühlszustände derer, die da kommunizieren – im Positiven wie im Negativen. Insbesondere Pubertierende sind den dichten Einschlägen der sozialen (Des-)Information, dem digitalen Mobbing und den Gefühlen des Nichtgenügens praktisch schutzlos ausgeliefert. Das hat neurologische Gründe, wird aber dramatisch vorangetrieben durch Vereinzelung, körperliche Passivität und fehlende physische Kontakte.