Erhöhte Terrorwarnstufe: Wie sicher können wir Silvester feiern?

Das gefährliche an Social Media? Die Inhalte sind leicht zugänglich, Protagonist:innen der Postings operieren mit popkulturellen Referenzen und Memes, um junge User:innen anzusprechen. Islamistische Influencer:innen, sogenannte „Influence Preacher“, beantworten wichtige Lebensfragen junger Menschen, wollen Jugendlichen Orientierung geben, schaffen gemeinsame Feindbilder – den Westen – und rufen zu gefährlichen Aktionen auf.

Die Islamisten verbindet vor allem eines: Ihr junges Alter und ihr Social Media-Konsum . Soziale Netzwerke spielen eine zentrale Rolle in der Radikalisierung von jungen Menschen.

Jetzt scheint sich das Szenario wiederholt zu haben: Zwei junge Männer und eine Frau, die ebenfalls mit einer islamistischen Organisation sympathisieren, wollten Anschläge auf den Wiener Stephansdom und andere Kirchen verüben. Sie wurden verhaftet und sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen vor Silvester

Laut der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst setze man besonders zur Weihnachtszeit und vor dem Jahreswechsel auf Sicherheitsmaßnahmen. Es gehe darum, „Veranstaltungen, die möglicherweise ein Ziel von Attentätern sein könnten, zu schützen“ . Nähere Details wollte das Innenministerium auf profil-Anfrage nicht kommunizieren. Auch die Zahl an Gefährdern, die aktuell vom Staatsschutz überwacht wird, behielt das Ressort lieber für sich. Vor gut einem Jahr ging die DSN von Gefährdern im „hohen zweistelligen Bereich“ aus.

Seit Beginn des Kriegs in Gaza riefen islamistische Führer vermehrt zu Anschlägen auf. „Da Terrororganisationen, vor allem der IS, verstärkt zu Anschlägen in ganz Europa aufrufen, wurde bereits im Oktober dementsprechend die Terrorwarnstufe erhöht“ , erklärt DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner.

Die vereitelten Anschlagspläne zeigen immerhin, dass die Sicherheitsbehörden zweimal rechtzeitig einschreiten konnten, rund um den Silvesterpfad soll es ein erhöhtes Polizeiaufkommen geben. Eine Garantie für die Zukunft ist das freilich nicht.