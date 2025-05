Faszination Kurz

Es ist viele Jahre her, da war Sebastian Kurz gerade einige Monate Integrationsstaatssekretär, und einer meiner ältesten Freunde kam nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Mein lieber Freund hegte keinerlei Sympathien für die ÖVP und auch Kurz empfand er anfänglich als zu schnöselig und beliebig. Es war eine zufällige Begegnung, die seine Sichtweise auf den jungen Schwarzen (der die ÖVP später türkis färben sollte) komplett veränderte. Mein Freund arbeitete damals im Marketing eines großen Medienunternehmens und war in eine Veranstaltung involviert, bei der auch Kurz zugegen war. Nach dem Termin standen noch einige Leute in einer Runde zusammen, darunter Kurz und mein Freund, um den es währenddessen geschehen war. Kurz sei ja so sympathisch, erzählte er in unserem Freundeskreis bei einem Kaffee; er sei zugewandt, so unkompliziert im Umgang mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ein guter Chef, interessiert an den Menschen, unmittelbar in der Art. Einwände aus unserer Runde ließ er nicht gelten; dass Kurz die politische Gefälligkeit auf seiner Sunnyboy-Stirn geschrieben stünde, wischte er beiseite; ebenso den Einwurf, dass sein damaliges penetrantes Umgarnen der Migrantinnen und Migranten etwas Paternalistisches hatte, dass sich jederzeit gegen die Ausländer wenden könnte (was dann auch genauso eintraf). Unser Amigo fand, Kurz sei ein guter Typ und wir hätten alle keine Ahnung, weil wir ja alle nicht dabei waren.