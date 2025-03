Finanzminister im Teufelskreis

Zwei knappe Sätze, zusammen kaum 400 Zeichen lang, beendeten gestern eine unendliche Geschichte: „Das erstinstanzliche Urteil wurde in den Anklagepunkten der Untreue betreffend die Privatisierung der Bundeswohnbaugesellschaften und den Abschluss des Vertrags zur Einmietung der Linzer Finanzdienststellen in den „Terminal Tower“ sowie den damit in Zusammenhang stehenden Korruptionsdelikten bestätigt. Das diese Vorwürfe behandelnde Strafverfahren ist damit zur Gänze rechtskräftig erledigt.“

Der Protagonist dieser Geschichte heißt Karl-Heinz Grasser, ist im Jänner 56 Jahre alt geworden, war von 2000 bis 2007 österreichischer Finanzminister (zunächst auf FPÖ-Ticket, danach parteiunabhängig) und seit über 15 Jahren Angeklagter im sogenannten Buwog-Verfahren. Gestern bestätigte der Oberste Gerichtshof (OGH) das erstinstanzliche Urteil gegen Grasser vom Dezember 2020 in den wesentlichen Verfahrensteilen, halbierte das damals ausgesprochene Strafausmaß allerdings auch wegen der langen Verfahrensdauer auf vier Jahre Freiheitsstrafe (unbedingt).

In einer ersten Reaktion sprach Karl-Heinz Grasser von einem „Fehlurteil“, gegen das er vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Einspruch erheben werde. Aufschiebende Wirkung hat dies allerdings nicht, Grasser muss spätestens ein Monat nach offizieller Übermittlung der Endverfügung durch das Straflandesgericht Wien (mit der in wenigen Wochen gerechnet wird) die Haft antreten.

Einen ihrer Anfänge hat diese unendliche Geschichte übrigens, man sollte das nicht vergessen, im profil. Im Interview mit diesem Magazin hatte Grassers ehemaliger Kabinettsmitarbeiter Michael Ramprecht im Herbst 2009 das „abgekartete Spiel“ seines einstigen Chefs beschrieben, das die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) danach noch viele Jahre lang en detail ermitteln sollte. Am Aufnahmegerät war damals unser Kollege Josef Redl, der – gemeinsam mit profil-Chefreporter Stefan Melichar – hier über den letzten Akt der Causa Grasser berichtet. Und an dieser Stelle finden Sie den vierteiligen profil-Podcast, in dem sich Redl und Melichar dem Wirken und Wehen des Karl-Heinz Grasser in aller gebotenen Ausführlichkeit widmen.