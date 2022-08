Geschlossene Gaststube: Die verschwundenen Arbeitskräfte „chillaxen“

Ein Bekannter von mir bewirtschaftet eine Almhütte in Tirol. Im Winter kommt man dort mit dem Skilift hin, im Sommer muss man mit dem Auto eine unbefestigte Bergstraße hochfahren. Händeringend sucht er nach Kellnern für seine Alm. Die Arbeit ist körperlich anstrengend, sie bietet keine Homeoffice-Option und auch die Bergfreizeit ist inklusive (sprich: monatelange Einsamkeit in der Natur). Für diesen Job, beziehungsweise für Jobs in der Gastronomie im Allgemeinen, begeistern sich derzeit nicht genügend Leute. Franz Schellhorn meinte kürzlich, dass viele Beschäftigte aus dem Lockdown nicht mehr vollständig zurückgekehrt seien. Stattdessen würden sie einfach weniger Stunden arbeiten – und so zum Arbeitskräftemangel beitragen. Tatsächlich hat in den letzten Jahren ein Umdenken stattgefunden.



In der Pandemie hatten viele Menschen auf der ganzen Welt Zeit zum Nachdenken – zum Beispiel über ihre Arbeitssituation. Vor allem in den USA wurde deswegen über eine „Great Resignation“ diskutiert, eine Art Massenexodus aus dem Arbeitsleben. In einem Forum der Social-Media-Plattform Reddit mit dem Namen „Antiwork“ beschlossen Millionen von frustrierten Arbeitnehmern gemeinsam, dass sie früher oder später gar nicht mehr arbeiten würden. Das Motto des Forums: Arbeitslosigkeit für alle, nicht nur für Reiche. Anhänger der FIRE-Bewegung (Financial Independence, Retire Early) versuchen, während eines möglichst kurzen Erwerbslebens so viel zu sparen, dass sie sich bereits im mittleren Alter zur Ruhe setzen können.



Weil es so viele Ideen und Herangehensweisen an das Thema gibt, wurde aus der „Great Resignation“-Diskussion mittlerweile ein „Great Reshuffel“ – also eine große Umstrukturierung der Arbeitswelt. Auch Europa bleibt von diesem neuen Zeitgeist nicht unberührt – und sogar im kommunistischen China ärgert die sogenannte Lying-Flat-Bewegung (Tang ping) die Zentralregierung: Junge Chinesen legen ihre Karriereziele beiseite und entsagen dem Materialismus – stattdessen wollen sie sich mehr um sich selbst und ihr psychisches Wohlergehen kümmern.



Die Stimmungslage: Lasst uns in Ruhe



Auch hierzulande macht sich eine Unzufriedenheit mit der Arbeitswelt und eine verstärkte Sinnsuche breit. Eine heuer durchgeführte SORA-Umfrage zeigt: Die Zufriedenheit der Arbeitnehmer ist trotz einer historisch niedrigen Arbeitslosenquote auf einem Tiefstand. Laut AMS-Chef Johannes Kopf gebe es wegen der vielen offenen Stellen derzeit „einen Kampf unter den Branchen um Arbeitskräfte“. Besonders Hilfsarbeitskräfte würden momentan schnell in andere Branchen wechseln. Kopf empfiehlt Unternehmen auf Mitarbeitersuche deswegen, attraktiver zu werden. Aber was bedeutet attraktiv angesichts des „Great Reshuffels“?