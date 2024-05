Handysucht: Verlieren wir unsere Kinder?

Bevor Sie in die neue Woche starten, möchte ich Ihnen eine eher unangenehme Frage stellen: Wie hoch ist Ihre Bildschirmzeit am Handy? Bei mir liegt sie im Durchschnitt bei sechs Stunden am Tag - fast einen ganzen Arbeitstag. Einen Online-Artikel lesen, schnell seine E-Mails checken, auf Spotify nach der idealen Playlist für sein Workout suchen, nebenbei ein paar TikTok-Videos über den Eurovision Song Contest schauen – die sechs Stunden vergehen fast wie im Flug.

Ich kann von mir behaupten, dass ich zu viel Zeit auf meinem Handy verbringe. Und Sie vielleicht auch. Erinnern Sie sich kurz zurück und fragen Sie sich, wann Sie das letzte Mal U-Bahn gefahren oder in einem Warteraum gesessen sind, ohne währenddessen auf Ihr Smartphone zu schauen? Die Sucht nach dem Handy – insbesondere Social Media – ist ein Massenphänomen.

Wegen Social Media-Challenge im Spital

Besonders gefährlich wird es jedoch, wenn Kinder und Jugendliche ihre Augen nicht von den Bildschirmen lassen können. Für die neue profil-Coverstory haben sich meine Kolleg:innen Angelika Hager und Sebastian Hofer intensiv mit der Handysucht junger Menschen beschäftigt. Was tun, wenn der zehnjährige Sohn einen Wutausbruch hat, weil er vor dem Einschlafen keine TikToks mehr schauen kann? Oder wenn die Tochter ins Spital eingewiesen wird, weil sie sich wegen einer gefährlichen Social-Media-Challenge selbst verletzt hat?