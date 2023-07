Im Flachland der Eigeninteressen

Ein Gutes haben die Würgreflex provozierenden Debatten, die sich dieser Tage im Kulturbetrieb ausbreiten wie eine Infektionskrankheit: Über die vielen Schattierungen des Machtmissbrauchs öffentlich zu reden (und diesen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu ächten) fährt all jenen, die gern Grenzen überschreiten und Menschen ausbeuten, heftig in die Parade. Das Wissen, dass die von ihnen Malträtierten ihre Rechte kennen und nützen werden, kommt bei den privilegierten Nutznießern gerade erst an (und es kommt dort alles andere als gut an). Die Ermächtigung der vormals Rechtlosen läuft. Aber sie hat auch ihre Schattenseiten. Wenn die Filmemacherin Marie Kreutzer, wie unlängst geschehen, den Rahmen einer Filmpreis-Gala dazu verwendet, anonyme Anschuldigungen in den totenstillen Raum zu stellen (sie hat drei Beispiele krass missbrauchter Macht in der Filmbranche angeführt, von denen angeblich „alle“ wissen), dann lanciert sie damit zweierlei: Sie spricht eine legitime Drohung gegen die Täter aus, rückt diese – über den juristisch sicheren Weg der bloßen Andeutung - ins Visier der Öffentlichkeit; sie heizt damit aber auch eine Gerüchteküche an, in der seither mehr als bloß drei Namen kursieren, stellt – ohne Beweise bemühen zu müssen – unliebsame Figuren, die sich möglicherweise nichts zuschulden kommen ließen, an den Pranger eines schnellerhitzenden Branchen-Talks. Die Frage ist tatsächlich: Wollen wir die dringend nötigen Diskurse über patriarchale Gewalt zum Bassena-Tratsch verflachen oder diese in aller gebotenen Ernsthaftigkeit, mit offenem Visier führen?

Durchnässt bis auf die Knochen



Nicht nur die Biotope Musik und Film stehen derzeit unter Beobachtung und Verdacht, auch an den Bühnen geht es übel zu. (Dabei wird es übrigens nicht bleiben: Die Kultur ist, wie so oft, auch hier die Avantgarde; in Wirtschaft, Medien und Politik wird es demnächst lauter werden.) Eine Umfrage unter rund 750 Theaterschaffenden hat dieser Tage niederschmetternde Ergebnisse geliefert: An deutschen Häusern herrsche ein Klima der Angst und der Übergriffe, fast alle der anonym Befragten gaben an, bereits persönlich mit Machtmissbrauch, der in vielen Fällen auch von weiblichen Führungskräften ausgehe, konfrontiert gewesen zu sein. Und die Dinge werden sich ändern, weil sie sich ändern müssen. „The times, they are a-changin’“, sang Bob Dylan bereits 1964: „Admit that the waters around you have grown / And accept it that soon you'll be drenched to the bone / And if your breath to you is worth savin′ / Then you better start swimmin' or you'll sink like a stone.“

Das Wasser steigt. Schwimm oder stirb. Denn die Zeiten sich dabei, sich zu wenden. Es empfiehlt sich, diesen Umstand als gute Nachricht zu verbuchen. Rückgängig wird es nicht mehr zu machen sein.

