Immer Ärger mit der Inbox!

Beim Löschen von Emails gibt es mehrere Dinge zu beachten. Erstens: Nicht vergessen, auch den Papierkorb auszuleeren, weil sonst das Löschen allenfalls ein Scheinlöschen bleiben wird. Zweitens: Auch ein gelöschter Papierkorb ist noch lange nicht das Ende der Geschichte, Emails sind nämlich erstaunlich robust und nur ganz, ganz schwer aus der Welt zu kriegen. Dazu braucht es Experten. Zum Beispiel so jemanden wie den Mann, den die WKStA gemeinsam mit Ermittlern der „SOKO Signa“ am 10. Juli befragte.

Merke: Digitale Spuren sind schwer zu verwischen, was gerade dann besonders blöd sein kann, wenn man Leute am Hals hat, in deren Berufsbezeichnung so Dinge wie „SOKO“ stehen. Freilich ist bis dato nicht bekannt, worum es in den von René Benko in den Orkus gewünschten Nachrichten wirklich ging. Womöglich wollte er ja auch nur ein peinliches Urlaubsfoto für immer verschwinden lassen. Oder eine unverschämte profil-Morgenpost.

In diesem Sinne: Diese Nachricht zerstört sich nicht von selbst.