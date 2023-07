Kann die SPÖ womöglich doch Wahlen organisieren?

Es ist eine gewagte These, aber stellen wir sie einmal in den Raum: Die SPÖ kann es also doch - eine Direktwahl ihrer Parteispitze organisieren. In den kommenden Monaten wird sich die Annahme bestätigen oder widerlegen lassen. Der steirische Landesparteichef, Anton Lang, stellt sich nämlich der Wiederwahl - unter allen Mitgliedern, womöglich auch mit Konkurrenz und einer Stichwahl. Landesgeschäftsführer Florian Seifter teilte bei der Präsentation des Wahlmodus noch eine kleine Spitze gegen seinen früheren Amtskollegen im Bund, Christian Deutsch, aus: „Bei uns ist das nicht nur ein Stimmungsbild.“

Tatsächlich fragt man sich, warum die steirische SPÖ Anfang Juli einen klaren Fahrplan für die Vorsitzwahl hat, die Bundespartei aber ihren Kurs ab März aber mehrmals änderte. Dabei klingt die steirische Vorgangsweise nicht so kompliziert: Bis Ende des Monats können sich alle Interessierte bewerben. Dann haben sie viereinhalb Wochen Zeit, um Unterstützungserklärungen zu sammeln. Die Unterschriften müssen von mindestens fünf Prozent der wahlberechtigten Mitglieder und jeweils zu 15 Prozent aus drei unterschiedlichen steirischen Regionen stammen. Nur wer vom Landesparteivorstand nominiert wird - wie in dem Fall Parteichef Lang - muss das Prozedere nicht durchmachen. Wenn im September alle Kandidatinnen und Kandidaten feststehen, können sie sich auf neun Veranstaltungen präsentieren. Gibt es mehr als drei Bewerbungen, findet eine Stichwahl unter allen Mitgliedern statt. Gewählt wird übrigens nur online - nicht technikaffine Mitglieder können einen mobilen Wahlservice nutzen oder in SPÖ-Zentralen kommen. Spätestens am Landesparteitag im Jänner wird das Ergebnis präsentiert. Damit ist die Personalfrage vor der Landtagswahl geklärt, die vermutlich im Herbst 2024 stattfindet.