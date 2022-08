(K)ein Meer der Wiener?

Guten Morgen!

Ich hoffe, ich erreiche Sie im Urlaub, am Weg dorthin oder gerade erholt. Mein Sommer-Urlaub führte mich – zufälligerweise – diesmal an den Ort des dieswöchigen profil-Covers, an den Neusiedler See und in den Seewinkel. Selten wurden mir die Auswirkungen der Klimakrise in einem Urlaub deutlicher. Nicht nur weil Seen austrocken oder wenig Wasser haben, Fische verenden, Segelbootbesitzer ihre Sportgeräte aus dem See holen, Strandbäder leer bleiben, das Tretboot im Schlamm stecken bleibt und es 37 Grad hatte (ich weiß, Wetter ungleich Klima). Sondern auch weil Windräder die burgenländische Landschaft mittlerweile prägen.

Wenn Sie in der Nacht von Podersdorf gen Neusiedl fahren und die Lichter am Horizont sehen: Keine Sorge, es sind keine Außerirdischen, sondern die Lichter der Windräder, die rot flackern. Ich musste da an einen Satz des Deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck denken: „ Wir ziehen mit unserem täglichen Leben eine Spur der Verwüstung durch die Erde.“ – Egal ob mit Windrad, Zapfsäule oder Schlammsauger im Neusiedler See.

Um das Meer der Wiener geht es also im neuen profil. Für unsere Coverstrecke haben sich meine Kolleg:innen Emilia Garbsch, Christina Hiptmayr und Sebastian Hofer sowie Wolfgang Paterno (Fotos) an Neusiedler See und in den Seewinkel begeben und geschaut was davon noch da ist. Und welche dramatischen Auswirkungen die Trockenheit auf Tourismus, Landwirtschaft und Ökosysteme haben.

Auch in unserem aktuellen Tauwetter-Podcast geht es um die Frage: „Ist der Neusiedler See noch zu retten?“ Noch, sagt die Hydrobiologin Gabriele Weigelhofer. Aber man müsse nun schleunigst handeln. Schlammsauger werden da vermutlich nicht alleine helfen.