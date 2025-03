Bei den Habsurgern hat es geheißen: „Tu felix Austria nube“. Ins lebendige übersetzt: „Du, glückliches Österreich, heirate.“ Wirklich zeitgeistig ist das spätestens seit Schwarz-Grün nicht mehr. Schon die frühere Regierung hat sich in ihrem Programm vorgenommen, die Sondergenehmigung zu streichen, die eine Heirat ab 16 Jahren erlaubt, wenn die Eltern zustimmen. Gekommen ist es dazu am Ende nie, ÖVP und Grüne geben sich dafür wechselseitig die Schuld.

Im schwarz-rot-pinken Regierungsprogramm, Kapitel Justiz und Rechtsstaat, steht es nun wieder drinnen: „Erhöhung des gesetzlichen Alters der Eheschließung von 16 (bei Zustimmung der gesetzlichen Vertretung/des Gerichts) auf 18 Jahre.“ Abseits davon sollen Cousins und Cousinen nicht mehr getraut werden dürfen. Im Standesamt möchte man das Brautpaar deutlicher über die rechtlichen Folgen einer Ehe aufgeklärt wissen. Geht der Bund für die Ewigkeit doch vorzeitig in die Brüche, dürfte, zumindest wenn man der frisch angelobten Regierung folgt, bald ein reformiertes Scheidungsrecht wirksam werden – unter anderem will man dabei auch das Unterhaltsrecht reformieren, sodass dafür weniger relevant ist, wegen wem der Ehevertrag aufgelöst wurde („Verschulderprinzip“). Das dürfte vor allem den schlechter verdienenden Teil des Ehepaares schützen – bei heterosexuellen Beziehungen ist das in Österreich in der Regel immer noch die Frau.