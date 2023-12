Klimaschutz: Geh‘ bitte?!

Verkehrsstaus werden in Österreich dieser Tage ja eher von zu glatt gefrorenen Straßen als von zu fest gepickten Klima-AktivistInnen ausgelöst, aber auch bei fünf Grad unter null bleibt der Gedanke an die kommende Hitze akut. Weil diese halt in weiten Teilen des Globus längst angekommen ist. Auch in Österreich kratzten die Messungen in diesem Jahr regelmäßig am Temperaturrekord.

Aber was tun? Festkleben? Weiterfahren? Auf Dubai hoffen? In dem arabischen Emirat findet gerade die Welt-Klimakonferenz COP28 statt, vorerst leider ohne den deutschen Klimaschutzminister Robert Habeck, der in Berlin kurzfristig noch einmal sein Budget durchackern muss, um den vom Bundesverfassungsgericht abgesägten, milliardenschweren „Klima- und Transformationsfonds“ doch noch irgendwie finanziert zu bekommen.

In Österreich haben sich weite Teile der Bevölkerung derweil offenbar von dem Gedanken verabschiedet, dass Klimaschutz überhaupt noch eine sinnstiftende Tätigkeit sei.

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) hat soeben die Ergebnisse einer Spezialumfrage zu ihrem Wissenschaftsbarometer 2023 vorgestellt. Abgefragt wurde – in 1500 Telefon- und Online-Interviews – die Einstellung der Österreicherinnen und Österreich zum Klimawandel und dessen Bekämpfung.

Die Ergebnisse sind deutlich:

87 Prozent der Befragten erwarten nicht, dass die UN-Klimakonferenz in Dubai große Schritte machen wird.

39 Prozent haben sich mit dem Worst Case arrangiert und glauben, dass auch bei einem Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur von mehr als drei Grad „die Menschheit noch gut leben“ können wird.

79 Prozent sind überzeugt, dass der aktuelle Klimawandel vom Menschen verursacht ist (gleichzeitig geben 28 Prozent an, dass „die Hauptursache für den Klimawandel der natürliche Sonnenzyklus“ sei).

58 Prozent stimmen der Aussage zu: „Die Welt steuert auf eine Klimakatastrophe zu“ (allerdings betonen 47 Prozent, dass „die Medien eine übertriebene Hysterie erzeugen“).

Immerhin besteht eine große Bereitschaft, sich an persönlichen Klimaschutz-Maßnahmen zu beteiligen:

97 Prozent wollen „mehr reparieren, weniger neu kaufen, Produkte länger benutzen, Second Hand-Produkte“ kaufen.

78 Prozent möchten „Flug- und Fernreisen vermeiden“.

73 Prozent würden ihren Fleischkonsum einschränken oder Fleisch ganz vermeiden.

61 Prozent könnten sich vorstellen, auf der Autobahn Tempo 100 zu fahren.