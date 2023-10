„Konservative Normen” befördern Gehaltseinbußen von Frauen

Zu Halloween heißt es vielerorts: „Süßes oder Saures“. Sauer stößt es am heutigen 31. Oktober aber vor allem Frauen auf, denn auf diesen Tag fällt der „Equal Pay Day“, das bedeutet: Statistisch gesehen arbeitet eine Frau durchschnittlich ab heute bis zum Jahresende gratis. Der Aktionstag weist jährlich auf den „Gender Pay Gap“ hin, also auf die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, die in Österreich 15,5 Prozent ausmacht.

Monika Köppl-Turyna, Direktorin des wirtschaftsnahen Forschungsinstituts Eco Austria warnt im Gespräch mit profil davor, allzu viele Hoffnungen in die Lohntransparenz zu setzen. Es sei selbstverständlich wichtig über Gehälter zu reden, mehr Transparenz zu fördern, die Lösung liege aber woanders, betont sie. Mit einer Studie konnte Köppl-Turyna zeigen, wie wenig Effekt die bisherige Transparenzreglung - die seit 2011 gilt - gebracht hat. Laut einem EU-Plan sollen künftig auch Unternehmen mit geringerer Beschäftigtenzahl Bericht über Gehälter vorlegen müssen - Köppl-Turyna ist skeptisch.

Die Haupttreiber für den Gender-Gap liegen woanders, es gibt vier Gründe dafür.

Grund 1: Konservative Normen

Eine Vollzeit beschäftigte Frau in Österreich verdient laut dem Gehaltsreport 2023 der Jobbörse Stepstone durchschnittlich 45.599 Euro, das sind 8.340 Euro brutto weniger pro Jahr als ein männlicher Kollege. Aktuell ergibt das eine Lohnkluft von 15,5 Prozent. Nimmt man die exakt selben Berufscharakteristika für die Berechnung her, spricht man von „bereinigten Zahlen“- hier sind es noch immer 11,3 Prozent weniger Gehalt.

Die meisten Frauen kommen aber erst gar nicht zu einer Vollzeitstelle oder in eine Führungsposition. „Die Tatsache, dass Österreich ein Schlusslicht bei diesem Thema“ ist, liege zum Teil an „gesellschaftlich konservativen Normen“, meint Köppl-Turyna. Im internationalen Vergleich, zum Beispiel mit Schweden, liegt Österreich gemeinsam mit Deutschland und der Schweiz weit hinten, wenn es um die Aufteilung der unbezahlten Familienarbeit geht, sagt die Expertin. Regional sieht man auch Unterschiede: Der „Equal Pay Day” finde zum Beispiel in Wien am spätesten im Jahr statt.

Internationale Umfragen zeigen, dass Frauen automatisch in die Rolle der Betreuerinnen von Kindern, Angehörigen und Haushalt gedrängt werden, sie aber auch öfter freiwillig einnehmen. Der Effekt: Frauen suchen Jobs mit „mehr Flexibilität“, erklärt Köppl-Turyna. Das bedeutet: Keine Überstunden, Möglichkeiten zu häufigem Home-Office und Teilzeitarbeit. Alles Hindernisse für Beförderungen, sagt die Forscherin. Das passiere sogar bei identischen Ausbildungswegen von Männern und Frauen, bestätigt auch Claudia Godwin, die heuer für ihre Forschung zu Geschlechterunterschieden in der Arbeitswelt mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Sich am Nachmittag Zeit für die Kinder zu nehmen, bedeute häufig, die Karriere schleifen zu lassen, erklärt Köppl-Turyna. Auch die Entscheidung für weniger Lohn und mehr Erziehungs- Zeit, würden Frauen öfter in Kauf nehmen. Auch wenn beide Partner im Home-Office arbeiten, sehe man einen deutlichen Hang dazu, dass Frauen weiterhin die Care-Arbeit (etwa: Haushalt und Kinderbetreuung) leisten. Das sei „faszinierend und zugleich traurig“, sagt die Expertin.

Was auch mit hineinspiele, seien „ökonomische Entscheidungen“ innerhalb der Familie. Wenn die Frau vor der Mutterschaft bereits weniger verdient hat als der Mann, erscheint es vielen Familien „logisch“, wenn er weiter arbeiten gehe.