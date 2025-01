Mit Gegenwehr ist zu rechnen

Angesichts der immensen historischen Bedeutung des heutigen Datums ist ein Innehalten tatsächlich anzuraten. Denn vor genau 80 Jahren befreiten sowjetische Truppen – die 322. Infanteriedivision der 60. Armee der 1. Ukrainischen Front – das Konzentrationslager Auschwitz von der Schreckensherrschaft der untergehenden Nationalsozialisten. Die SS hatte ihre Vorkehrungen getroffen, die Spuren ihrer Taten zu verwischen versucht; man hatte die Gaskammern demontiert, die Akten verbrannt und die Krematorien gesprengt. Zuletzt hatte sie noch Zehntausende Häftlinge in Todesmärsche gezwungen. Die Rote Armee fand, nachdem sie am Vormittag des 27. Januar 1945 das Stammlager in Auschwitz erreicht hatte und im Lauf des Tages auch nach Birkenau und in die Auschwitz-Nebenlager vorgedrungen war, nur noch rund 8000 kranke, ausgezehrte Häftlinge vor – an jenem Ort, an dem die Nazis in nicht einmal fünf Jahren etwa 1,1 Millionen Menschen ermordet hatten.

Wie sehr es auch acht Jahrzehnte später nötig ist, in der österreichischen Innenpolitik das rückhaltlose Bekenntnis zu antifaschistischen Grundhaltungen einzufordern, belegte erst vor wenigen Tagen wieder ein Bericht des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes. Die traditionellen Verbindungen der Freiheitlichen Partei zur rechtsextremen Szene sind (nicht nur dort) breitest dokumentiert; es kann keinerlei Zweifel daran herrschen, welch übelriechender Wind noch immer durch die Reihen der FPÖ weht, wie stark in deren Hinterzimmern und an deren Stammtischen immer noch mit völkischen, identitären, antisemitischen und fallweise auch lupenrein nationalsozialistischen Ideen geliebäugelt wird.

Insofern werden die laufenden Koalitionsverhandlungen mit Argusaugen verfolgt, gerade auch von einer sich gegen das Drohszenario herber Einschnitte in die Subventionspolitik rüstenden Kunstszene. Am Donnerstag vergangener Woche tagte einer der 13 Fachbereiche, die Untergruppe „Medien, Kunst und Kultur“. Was genau hinter verschlossenen Türen, zwei knappe Stunden lang, in Kulturfragen besprochen wurde, ist bislang nicht überliefert; vermutlich haben die Planungsgespräche zum Rückbau des ORF zu viel Zeit gekostet. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker tritt dort, neben der scheidenden VP-Medienministerin Susanne Raab, als Chefverhandler auf. Größere Kunstaffinität sucht man in Hafeneckers Biografie allerdings vergebens: Militärrealgymnasium, Landmaschinentechniker, Covid-Testzertifikatsfälscher, Verkehrssprecher.