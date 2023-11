KV-Verhandlungen: David und Goliath

Heute finden die nächsten Verhandlungsrunden im Kollektivvertragsstreit statt. Wobei das heuer kein Verhandeln mehr ist, sondern langsam zu einem regelrechten Klassenkampf zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern erwächst. Am heutigen Donnerstag findet nicht nur die mittlerweile fünfte Verhandlungsrunde der Kollektivvertragsverhandlungen der Metaller statt. In deren Windschatten treffen sich auch die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinnenvertreter der Handelsbediensteten zum zweiten Mal. In beiden Branchen fordern die Arbeitnehmer und Arbeiternehmerinnen ein Gehaltsplus, das zumindest die rollierende Inflation der vergangenen zwölf Monate kompensiert. Und beide Branchen bekommen die leicht eingebrochene Konjunktur derzeit deutlich zu spüren. Das war’s aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten.

Die Metallarbeiter sind in der Regel männlich, verdienen überdurchschnittlich gut und sind gewerkschaftlich stark organisiert – 80 Prozent der insgesamt 115.000 Metallarbeiter in Österreich sind Gewerkschaftsmitglieder. Das ist eine Verhandlungsmacht, mit der Handelsbedienstete nicht mithalten können: Sie sind weiblich, arbeiten meist in Teilzeit, verdienen deutlich weniger als der Durchschnitt und sind kaum gewerkschaftlich organisiert.

Österreichweit arbeiten mehr 560.000 Menschen im Handel und damit mehr als doppelt so viele wie in der metallverarbeitenden Industrie. Zwei Drittel von ihnen sind Frauen und davon arbeiten sechs von zehn in Teilzeit. Oder anders gesagt: Fast jede fünfte Frau in Österreich arbeitet im Handel und sie verdient im Durchschnitt 1.700 Euro netto – auf Vollzeitbasis. Geht es nach der Gewerkschaft, sollen die Löhne um 11 Prozent steigen. Die Arbeitgeber haben ihr Angebot noch nicht übermittelt, wollen das dem Vernehmen nach aber heute tun. Dass sich Forderung und Angebot treffen, kann aber vorerst definitiv ausgeschlossen werden. Denn ebenso wie in der Industrie, gibt es nach den guten Gewinnen im Vorjahr heuer deutlich weniger zu verteilen.