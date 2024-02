Medienkompetenz und Demokratie: Die Grenzen des Journalismus

Nikki Haley sei schuld an den Ausschreitungen vor dem US-Kapitol am 6. Jänner 2021 gewesen, behauptete Donald Trump neulich. Nikki Haley? Die Republikanerin ist die letzte ernstzunehmende Konkurrentin Trumps im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur. In seiner ersten Amtszeit war die 52-jährige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, zog sich aber wegen Trumps erratischer Politik zurück.