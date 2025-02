Mehr Distanz zur NATO? Macht die FPÖ ernst, braucht es eine neue Strategie

Die FPÖ geht mit neuem Selbstbewusstsein und vor allem neuen Ideen in die Verhandlungen, sodass sich bei der Gegenseite einige Fragen aufdrängen. Zum Beispiel diese: Meinen die Freiheitlichen das wirklich ernst? Testen sie gerade ihre Grenzen aus? Oder haben sie es auf völlige Provokation abgesehen? Vor allem bei den Themen innere und äußere Sicherheit kokettiert die FPÖ hinter den Kulissen mit einigen Forderungen, ohne sie noch konkret in die Verhandlungen eingebracht zu haben. Etwa eine Verlängerung der Wehrpflicht nicht nur um zwei Monate (um verpflichtende Milizübungen zu ermöglichen), sondern um gleich vier Monate – eine Verlängerung des Zivildienstes selbstverständlich inklusive. Oder den Rückzug Österreichs aus beinahe allen internationalen Einsätzen.

Wie profil in der aktuellen Cover-Story skizziert, fordern Herbert Kickl und seine Partei allerdings andere weitreichende Maßnahmen, die zur einer Isolierung Österreichs führen könnten. Offenbar will sich die Partei aus der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) der Europäischen Union zurückziehen. Wie genau Österreich dabei vorgehen sollte, ist allerdings unklar. Die GSVP wurde im Vertrag von Lissabon eingerichtet, sie ist die Basis für militärische EU-Operationen im Ausland zur Friedenssicherung. Gut möglich, dass sich Herbert Kickl als Bundeskanzler im Europäischen Rat weigern würde, wichtige Beschlüsse in diesen Fragen mitzutragen. Damit würde er sie auch verhindern – es gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Außerdem soll Österreich (wie andere EU-Staaten auch) Soldatinnen und Soldaten für die schnelle Eingreiftruppe der EU bereitstellen. 150 Männer und Frauen werden in diesem Rahmen allein heuer zu gemeinsamen Übungen entsandt.