Mehr Hilfe für Sternenmütter

Derzeit sind 500 Gramm entscheidend: Kinder, die spätestens während der Geburt sterben und mehr wiegen, gelten gesetzlich als Totgeburten. Ist das Gewicht geringer, gilt es juristisch als Fehlgeburt. Betroffene lehnen diesen Begriff allerdings oft ab, weil er implizieren könnte, dass die Frau einen Fehler gemacht hat. Informell hat sich daher die Bezeichnung Sternenkinder durchgesetzt. profil berichtete im November über die Geschichte zweier Sternenmütter, die Forderungen an die Politik stellen.

Offenbar wurden sie nun gehört: Im Ministerratsbeschluss einigte sich die Regierung auf die „Einrichtung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe zur Prüfung einer Erweiterung der Definition der Totgeburt sowie der Anspruch betroffener Frauen.“ Gemeinsam mit Expertinnen und Experten wollen Frauenministerin Susanna Raab (ÖVP) und Sozialminister Johannes Rauch (Grünen) prüfen, ob neben der Gramm-Grenze auch die Schwangerschaftswoche als Kriterium dienen kann. In der Vergangenheit war schon einmal von der 23. oder 24. Schwangerschaftswoche die Rede. Gänzlich unheikel ist es nicht: Die Weltgesundheitsorganisation WHO gibt die Gramm-Grenze als statistische Größe zur Vergleichbarkeit vor. Hinter vorgehaltener Hand sind Frauenpolitikerinnen auch vorsichtig, weil sie fürchten, dass eine Neuregelung Abtreibungsgegner auf den Plan rufen könnte. Nun wird die Sinnhaftigkeit der 500 Gramm aber in einer Gruppe als Fachleuten breit diskutiert.