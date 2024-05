Pleiten, Pech und Pannen: Die hässliche Seite der Wissenschaft

Sie kennen bestimmt das alte Bonmot: Ist es nicht erstaunlich, dass sich jeden Tag genau soviel zuträgt, dass es exakt in eine Tageszeitung passt? Analog dazu und übertragen auf die Wissenschaft könnte man sich wundern: Wie kommt es, dass in Studien immer genau diejenigen Fragestellungen untersucht werden, die interessante Ergebnisse erbringen? Ist es nicht verblüffend, dass Forschende immer zu neuen, aufsehenerregenden Resultaten gelangen?

Natürlich stimmt das in Wirklichkeit nicht, was in Fachkreisen seit Jahrzehnten unter dem Begriff „Publication bias“ bekannt ist, also „Veröffentlichungs-Verzerrung“: Genau wie die meisten Medien lieber Schlagzeilen über spektakuläre Ereignisse drucken als über Tage, an denen nichts passiert ist, haben auch wissenschaftliche Fachverlage die Tendenz, praktisch ausschließlich Artikel über Studien zu veröffentlichen, die Durchbrüche verheißen – über ein neues Medikament mit fantastischer Wirkung, große Entdeckungen der Archäologie, in aufwendigen Beobachtungsreihen ermittelte Ernährungstipps oder neuartige Materialien mit wundervollen Eigenschaften.