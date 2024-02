Pop und Power: Wird Taylor Swift die Welt retten?

Die Kamera, die Taylor Swift während der Grammys backstage oder im Publikum verfolgte, zeigte uns eine junge Frau mit einer Ich-bin-eine-von-euch-Frisur; sie stöckelte in einem weißen Kleid (das auch Tante Mary aus einem Vorhang gebastelt haben könnte) fast ein bisschen unbeholfen durch das Geschehen; ihre Erscheinung stand im krassen Gegensatz zu den hysterischen Outfits von Miley Cyrus und Lana del Rey. So könnte auch die Miss Schulball 2020 in einem Vorort von Memphis, Tennessee aussehen.

Und – schwups – reihte sich, im Widerspruch zur nahezu banal normalen Anmutung, an diesem Abend ein neuer Superlativ in die Trophäengalerie der Superlative, die die inzwischen zwanzigjährige Karriere von „Miss Americana” (wie sie ihre Doku mit Sicherheit ohne jede Selbstironie nannte) begleiten: Sie ist die einzige Künstlerin in der Grammygeschichte, die vier Mal den Preis für das beste Album des Jahres abgeräumt hatte. Und einer fünften Runde steht nichts im Weg, denn mit einer Nonchalance, als ob sie einen Karottenraspler vor einem Kaufhaus verkaufen wollte, kündigte sie das Erscheinen ihres neuen Albums schon für Mitte April an. Aufruhr unter Swifties weltweit, kann es in dunklen Zeiten wie diesen eine schönere Nachricht geben? Ich versuche verzweifelt die Ursprünge der Magie von Taylor Swift zu erkunden. Musikalisch ist das doch öder Bubblegum-Pop ohne stilistische Markanz (im Gegensatz zu Billie Eilish oder Lady Gaga, die man nach zwei Herzschlägen erkennt). Ihre Songs, so Swift, „handeln über meine Gefühle.” Welche Popsongs tun das nicht, Honey? Alles in allem: Mehr Mainstream geht nicht. Und die Stimme ist so Ö3.