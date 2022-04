Musk kauft Twitter: Freiheit für Trolle!

Andererseits: Es ist immer noch eine private Firma. Schon in der Vergangenheit wurde diese von einem exzentrischen kalifornischen Milliardär geführt (nämlich ihrem Gründer und Vollbartträger Jack Dorsey), war dabei aber immerhin auch ihren Aktionären verpflichtet (und operativ über die Jahre ein Verlustgeschäft). Demnächst wird sie also nur mehr den Launen eines kalifornischen Milliardärs unterliegen. In diesem Gedanken steckt eine gewisse Drohung, selbst wenn man nicht einpreist, wie flexibel sich Musk in der Vergangenheit schon in puncto Meinungsfreiheit und Demokratiepolitik geäußert hat. Es wird also wieder getrollt werden. In diesem Sinne übergeben wir das Wort an den Kölner TV-Moderator Jan Böhmermann (Quelle: Twitter): „Hä? Wieso gehört am Ende alles immer reichen Wichsern, die machen können was sie wollen?“

Sebastian Hofer