Die beste Woche des Jahres ist vorbei, die zweitbeste beginnt jetzt. Man könnte glauben, der erste Jänner sei ein Tag wie jeder andere – aber Sie haben es bereits die vergangenen Wochen bemerkt: das stimmt offenbar nicht. Eiligst mussten noch Aufträge abgearbeitet werden, Baustellen bereinigt werden – und so manche Firma wurde noch schnell in die Insolvenz geschickt. Alles, was unangenehm ist, soll im vergangenen Jahr bleiben. Und jetzt, heute, fängt das neue Leben mal wieder (so wie jedes Jahr) mit guten Vorsätzen von vorne an. Oder mit einem leichten Kater, begleitet von den Klängen des immergleichen Neujahrskonzerts – falls Sie es verschlafen haben, Donauwalzer und Radetzkymarsch waren sicher dabei. Dieser alljährliche Neuanfang ist eigentlich eine alte Tradition. Denn die Wahrheit ist, Menschen ändern sich nicht gerne – auch wenn die Umstände es verlangen würden.

2024 könnte ein Jahr der Zeitenwende sein – es stehen wegweisende Entscheidungen an, im Großen und Kleinen. Fangen wir mit dem Kleinsten an: Die Wahl in Salzburg. Dort könnte die ÖVP den Bürgermeister verlieren – und zwar ausgerechnet an die Kommunisten. In der Steiermark regieren sie schon – zumindest in der Hauptstadt Graz. Auch hier könnte die ÖVP bei den Landtagswahlen den Thron verlieren – an die FPÖ. Und sehr wahrscheinlich ist dieses Szenario aus heutiger Sicht auch auf Bundesebene. Im September soll gewählt werden und die Blauen liegen seit Monaten stabil auf Platz eins. Vorher gilt es noch die Wahlen auf EU-Ebene zu schlagen, auch hier ist einiges ins Rutschen geraten. Und dann wären da noch diese Wahlen, die zwar weit weg sind, aber unser Leben mehr beeinflussen könnten als uns lieb ist. In den USA stehen Präsidentschaftswahlen an – und Donald Trump macht sich bereit. Ob er eine Renaissance erleben wird?