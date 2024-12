Sie steht im eiskalten Strahl der Wasserwerfer und zeigt der Polizei, dem ganzen Staatsapparat und irgendwie auch dem Kreml den Mittelfinger. Ganz nach dem Motto: Wenn das Leben dir Wasserwerfer schickt, dann mach ein Wellnessbad daraus. Die Aufnahmen des oppositionsnahen georgischen Senders Formula TV vom Mädchen, das sich gegen die Wasserwerfer der Polizei stellt und demonstrativ in den Wasserstrahlen duscht, gingen tagelang durch die sozialen Medien und wurden zum Symbol des georgischen Protests. Seit Wochen gehen in der Hauptstadt Tbilisi tausende Menschen jeden Tag auf die Straße, um gegen den Ausgang der Parlamentswahlen am 26. Oktober zu demonstrieren.

Dass in einem EU-Land, bisher dem ersten überhaupt, eine Präsidentschaftswahl wegen des Verdachts der Wahlmanipulation annulliert wird, ist demokratiepolitisch bedenklich. Es zerstört das Vertrauen in die staatlichen Institutionen und es stellt jeden nächsten Wahlausgang unter Generalverdacht. Die Gerichte haben sich dennoch für die Anfechtung ausgesprochen. Und Rumänien ist zwar das erste EU-Land, das eine bundesweite Wahl wegen mutmaßlichen Wahlbetrugs annullieren muss, es könnte aber nicht das letzte bleiben.

Dort macht gerade eine andere populistische Tik-Tok-Partei für eine Wahlwiederholung mobil, allerdings mit weniger Kreml-Nähe als im nördlichen Nachbarland. Weil „die Größe“ (Velitschie, Anm.) mit 3,999 Prozent Stimmenanteil den Einzug ins Parlament um 21 Stimmen verpasst hat, gingen ihre Anhänger in Sofia auf die Straße. Tatsächlich berichtete aber das bulgarische öffentlich-rechtliche Fernsehen BNT, dass in einigen Wahllokalen Stimmen, die eigentlich für „Größe“ abgeben wurden, von den Wahlbeisitzern anderen Parteien zugerechnet wurden.

Nur 380 Kilometer südwestlich von Bukarest gingen vor ein paar Wochen in der bulgarischen Hauptstadt Sofia ebenfalls zahlreiche Demonstranten auf die Straße, um eine Annullierung der Parlamentswahlen vom 27. Oktober zu fordern. Das Balkan-EU-Land versinkt schon länger in politischem Chaos und scheint tief gespalten zwischen pro-russischen und pro-europäischen Kräften. Es waren die zweiten Parlamentswahlen heuer und die siebten seit 2021. Zwar haben zwei pro-europäische Parteien – Gerb und „Wir setzen den Wandel fort“ – die Wahl gewonnen. Aber auch in bulgarischen Medien war kurz nach der Wahl von Wahlmanipulation und Stimmenkauf die Rede, ebenso von Einmischungen aus Russland.

Wahlbetrug, Wählertäuschung oder Stimmenkauf sind am Balkan und in Osteuropa keine neuen Vorwürfe. Im Lichte des Ukraine-Kriegs und Russlands hybrider Angriffe auf die europäischen Demokratien bekommt das Thema aber gerade neuen Auftrieb. Und es hat in jedem Fall das Potenzial, das Vertrauen in freie, unabhängige Wahlen und in die staatlichen Institutionen zu zerrütten. Das ist der fruchtbarste Boden für totalitäre Umbrüche.

Andererseits: Dort, wo Russlands Einfluss auch historisch bedingt am größten ist und eigentlich nie ganz weg war, dort wo der Kreml immer offensichtlicher versucht, seinen Macheinfluss bis in die höchsten staatlichen Stellen auszubauen, dort sind auch die pro-europäischen Stimmen derzeit am lautesten. Und da helfen auch keine Wasserwerfer.