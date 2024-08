Putins blaue Freunde

Es ist ein Kniefall, der in der westlichen Welt für Unverständnis sorgt und Österreich in kein gutes Licht rückt. 18. August 2018. Ein heißer Sommertag in der Südsteiermark. Normalerweise wirkt das romantische Städtchen Gamlitz eher verträumt und etwas verschlafen. Heute nicht. Rund 100 äußerst prominente Gäste reisen am Vormittag an, um der Vermählung der damaligen Außenministerin Karin Kneissl beizuwohnen, die auf einem blauen Ticket in der Bundesregierung sitzt. Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und weitere FPÖ-Politiker sind da, Ex-Kanzler Sebastian Kurz von der ÖVP. Und Wladimir Putin.

Es ist bereits Putins zweiter Besuch in Österreich in diesem Jahr. Im Juni 2018 war er zur feierlichen Verlängerung des Gasliefervertrags zwischen der teilstaatlichen OMV und der russischen Gazprom angereist. Dann flog er eigens für Kneissls Hochzeit ein. Er schenkte ihr einen Blumenstrauß und Saphirohrringe. Er tanzte mit ihr – und am Ende knickste sie tief vor einem Mann, der schon zum damaligen Zeitpunkt in weiten Teilen der EU und darüber hinaus in Ungnade gefallen war.