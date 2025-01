Sideletter-Zeit: Um welche Posten FPÖ und ÖVP bald feilschen können

Sowohl ÖVP und FPÖ als auch ÖVP und Grüne beschlossen nach den Wahlen 2017 respektive 2019 geheime Sideletter, in denen Postendeals vereinbart wurden. Die Nebenvereinbarung zwischen Sebastian Kurz (ÖVP) und Heinz-Christian Strache (FPÖ) fand in Folge des Ibiza-Skandals den Weg an die Öffentlichkeit. Sie könnte nun – angesichts der wohl bald startenden blau-türkisen Koalitionsgespräche – interessante Aufschlüsse liefern. Zeigt das Papier doch ziemlich genau, auf welche Bereiche die beiden Parteien zumindest in der Vergangenheit besonderes Augenmerk legten.

Am Beginn von Koalitionsverhandlungen dreht sich alles angeblich immer nur um Inhalte und nie um Posten. Ob das stimmt, kann hier dahingestellt bleiben. Dass es am Ende des Tages auch – und zwar ziemlich im Detail – um wichtige Jobs im staatsnahen Bereich geht, haben jedoch nicht zuletzt die beiden vorigen Regierungen bewiesen.

Punkt zwei im Bereich „Personalia“ ist hingegen schon etwas überraschender: Hier vereinbarten ÖVP und FPÖ seinerzeit, sich in Bezug auf eine allfällige gemeinsame Vorgangsweise betreffend der Nominierung eines Kandidaten für die Bundespräsidentschaftswahl 2022 abzustimmen. Auch diesmal wird es absehbarer Weise noch einige Jahre dauern, bis das Thema Hofburg-Wahl schlagend wird. Die nächste Präsidentschaftswahl findet – sofern nichts Unvorhergesehenes passiert – im Herbst 2028 statt. Falls eine blau-türkise Regierung zustandekommt und dann auch hält, wäre diese jedoch bis Herbst 2029 im Amt. Damit würde sich das locker ausgehen. Die Frage, wer in der Hofburg sitzt, dürfte wohl seit dem Kurz-Strache-Sideletter noch zusätzlich an Gewicht gewonnen haben. Mittlerweile hat sich ja in der Praxis gezeigt, wie wichtig die politische Rolle des Staatsoberhauptes tatsächlich sein kann – sehr zum Ärger der FPÖ und auch mancher in der ÖVP.

Ganz oben steht die volle politische Durchgriffsmacht im jeweils eigenen Regierungsbereich – konkret, was das Personal in den Ministerien anbelangt: „Jede Regierungspartei ist für Personalangelegenheiten im eigenen Zuständigkeitsbereich direkt verantwortlich“, hieß es im damaligen Sideletter. Soweit so klar.

Wichtige Richter-Posten

Der dritte große Posten-Block im früheren Sideletter befasste sich im Detail mit Positionen an diversen Gerichten. Das könnte diesmal wieder der Fall sein. Am Verfassungsgerichtshof (VfGH) stehen in nächster Zeit zumindest zwei Richter-Nachbesetzungen an. Helmut Hörtenhuber ist Ende 2024 ausgeschieden. Seine Position muss bis Ende Jänner 2025 ausgeschrieben werden. Hörtenhuber soll ursprünglich auf ÖVP-Vorschlag von der Bundesregierung nominiert worden sein. Gut möglich, dass es der Volkspartei vom künftigen Regierungspartner zugestanden wird, nun einen Nachfolgekandidaten ins Rennen zu schicken. Die FPÖ könnte in Sachen VfGH jedoch bald darauf ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Per Ende 2025 scheidet nämlich die als SPÖ-nahe geltende Verfassungsrichterin Claudia Kahr aus. Und ohne Regierungsbeteiligung werden die Sozialdemokraten bei der Nachbesetzung wohl eher nichts mitzureden haben.

Doch nicht nur beim VfGH werden Neubestellungen nötig – auch beim zweiten Höchstgericht, dem Verwaltungsgerichtshof (VwGH). Dort geht es sogar um den wichtigsten Job, jenen des Präsidenten. Rudolf Thienel geht Ende August 2025 in Pension. Er gilt als ÖVP-nahe. Vizepräsidentin Anna Sporrer wiederum ist Jahrgang 1962 und wechselt daher spätestens 2027 ebenfalls in den Ruhestand. Sie wurde in der Vergangenheit der SPÖ zugeschrieben, war sie doch früher einmal juristische Referentin der SPÖ-Ministerin Helga Konrad.

Kurz und Strache vereinbarten seinerzeit in ihrem Sideletter, dass der ÖVP das Nominierungsrecht für die Position des Präsidenten zukommen würde, der FPÖ jenes für den Vize-Posten. Die nunmehrigen Parteichefs Herbert Kickl (FPÖ) und Christian Stocker (ÖVP) könnten diese Passage eins zu eins übernehmen – oder mit umgekehrten Farb-Vorzeichen.

Auch die obersten Gerichte der Europäischen Union waren im früheren Sideletter von Interesse. Diesmal kein Thema dürfte die Position des österreichischen Mitglieds am Europäischen Gerichtshof (EuGH) sein: Andreas Kumin wurde dort mittlerweile bis Oktober 2030 verlängert. Die Mandate der beiden österreichischen Richter am Gericht der Europäischen Union (EuG), Gerhard Hesse und Elisabeth Tichy-Fisslberger, laufen hingegen nur bis 31. August 2028. Fast schon eine ideale Situation für eine partei-paritätische Postenaufteilung.