Sommer, Sonne, Mehr!

Vielleicht erreicht Sie diese Morgenpost ja am See, am Meer oder in den Bergen. Genau die richtigen Orte also, um der ersten großen Hitzewelle des Jahres zu trotzen. Und vielleicht haben Sie sich im Urlaub ja in einem AirBnB einquartiert. Also in einem jener Apartments, die über die genannte US-amerikanische Plattform angeboten werden und über die Einheimische Wohnraum an Touristen vermieten.

Nichts steht mir ferner, als Ihnen Ihre wohlverdienten freien Tage zu verderben, aber diese Form der Zimmervermietung steht bereits seit längerem in der Kritik. Weil sie zu einem Verlust von leistbaren Wohnungen, steigenden Wohnkosten und zu erhöhtem Lärm- und Müllaufkommen führt. Jakob Winter beleuchtet in der aktuellen Ausgabe einen besonders dreisten Fall eines Mietshauses in der Wiener Innenstadt, wo - zum Leidwesen der Bewohner - sukzessive Wohnungen in Ferienapartments umgewandelt werden. Die Forderungen nach restriktiveren Regeln werden jedenfalls lauter. Wie die Wiener Stadtpolitik darauf reagieren will, lesen Sie hier. Oder Sie nehmen unser super-duper Sommerangebot in Anspruch und sichern sich die nächsten zehn profil-Ausgaben für wohlfeile zehn Euro. Eine echte Okkasion!