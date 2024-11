The Big Bang Reality

Sein Feld

Das könnte man – mit Blick auf die Finanzierung des ORF, der gerade seinen Budgetplan 2025 an die zuständigen Stiftungsräte verschickt hat – tatsächlich als gutes Argument nehmen. Oder man schaut nach Washington, besser noch in dessen politische Filiale in Mar-a-Lago, Florida. Dort werden die Argumente pro Patschenkino leider schon deutlich dünner, teils sogar dümmer. Im designierten Regierungsteam des nächsten US-Präsidenten finden sich – neben klassischen Online-first-Personen wie Elon Musk – etliche Anwärter:innen aus dem linearen Fernsehen: TV-Doktor Mehmet Oz etwa, der die öffentlichen Krankenkassen beaufsichtigen soll, oder die „Fox News“-Moderatoren Sean Duffy (Verkehrsminister) und Pete Hegseth (Verteidigung). Mike Huckabee, der den wichtigen Botschafterposten in Israel übernehmen soll, hatte von 2008 bis 2015 sogar seine eigene Fox-Show („Huckabee“), und die designierte Bildungsministerin Linda McMahon ist zwar nicht direkt vom Fach, aber als Gründerin der „World Wrestling Entertainment“ (WWE) durchaus in einer TV-nahen Branche tätig. Der president-elect, selbst langjähriger Reality-TV-Darsteller, bezeichnet seinen Regierungs-Teamfindungs-Prozess übrigens gern als „Casting“ – was den demokratischen Abgeordneten zum Repräsentantenhaus Jim Himes zu der schön-schaurigen Beobachtung inspirierten: „Wir sind dabei, die weltweit erste Reality-TV-Show mit Nuklearwaffen zu werden.“ (Unser Titelvorschlag dazu: The Big Bang Theory. Alternativ: Wer wird Millionär?)