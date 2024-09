Über ORF-Beiträge und Klimawandel-Verharmloser

Wie viele Geschichten in den letzten Jahren beginnt auch diese hier mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Im Dezember haben meine Kolleg:innen Lena Leibetseder und Jakob Winter nämlich einen Faktencheck zum „WHO-Pandemievertrag“ gemacht. Die Plattform tkp.at, ein selbsternannter „Blog für Science und Politik“, hat damals behauptet, durch ihn würde die WHO Kontrolle über den Viehbestand und die Lebensmittelversorgung bekommen. Außerdem befürchtete man, dass der Pandemievertrag der WHO „praktisch die Befugnisse eine Weltregierung“ einräume und sie „alle Schutzmechanismen wie Grund- und Menschenrechte außer Kraft“ setzen könne. profil stufte beide Aussagen als falsch ein, auch in der Sendung „Fakten mit profil“ auf ORF III.