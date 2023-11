Warum Forschende Moskitos manipulieren

Die Ergebnisse des Forschungsprojekts hätten für ordentlichen gesellschaftspolitischen Zündstoff sorgen können, wären sie nicht bloß in Wissenschaftsmedien veröffentlicht worden: Am Montag dieser Woche berichtete das Fachjournal „Nature“ von einem großen Feldversuch, dessen Ziel es war, Infektionen mit dem Dengue-Virus einzudämmen – einem tropischen Krankheitserreger, der von Stechmücken übertragen wird und zunehmend auch in Europa Probleme verursacht. Erst kürzlich kam es, wie profil erläuterte, zu Einschleppungen nach Frankreich und zu einem kleinen Ausbruch in Italien. In Südeuropa finden inzwischen ständig Dengue-Übertragungen statt, in Österreich werden die Viren jedes Jahr in Dutzenden Fällen von Reisen mitgebracht.