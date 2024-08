Wie umweltschädlich ist KI?

Während Sie diese Zeilen lesen, setzen sich in den unermesslichen Weiten des Internets sehr wahrscheinlich Algorithmen in Gang, die ermitteln, welche Werbung zu ihnen passen könnte (wobei die Treffsicherheit häufig zu wünschen übrig lässt). Gleiches geschieht, wenn Sie eine Suchanfrage bei Google eintippen und auch dann, wenn Sie ein Sprachmodell wie ChatGPT mit einer Antwort beauftragen. Künstliche Intelligenz ist inzwischen fast allgegenwärtig – ob beim Erstellen oder Durchsuchen von Bildern, beim präzisen Überprüfen von Diagnosen in der Medizin, selbst bei kreativen Prozessen wie dem Komponieren oder Bearbeiten von Musik.

Ein Aspekt, der lange vernachlässigt wurde, wird zuletzt intensiver debattiert: die enorme Menge an Energie, die Artificial Intelligence (AI) für ihre Leistungen benötigt. Besonders beim Training von Deep-Learning-Systemen, also jenem Daten-Input, den die Programme anfangs benötigen, um sich Muster einzuprägen, ist deren Energiehunger gewaltig.