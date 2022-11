Norbert Hofer: "Zuwanderung ist wie das Salz in der Suppe"

Der freiheitliche Klub hat dazu einen Antrag gestellt und ich habe keinen Grund, diesen Antrag zu hinterfragen. Es kann natürlich Situationen geben, in denen so etwas notwendig wäre

Haben Sie es nicht gelesen oder hat es Sie nicht interessiert?

Hofer

Ich war Regierungskoordinator und nicht Mediensprecher, Personaldebatten haben mich also hier nicht beschäftigt. Mir ging es um das ORF-Gesetz, und das war noch nicht reif. Aber ich war persönlich der Meinung, dass Alexander Wrabetz als Generaldirektor nicht die optimale Besetzung war. In einer Zeit, in der Streaming-Dienste immer stärker werden, hätten wir einen Gerd Bacher 2.0 gebraucht. Er hat damals den ORF wirklich in eine neue Zeit geführt.

In den Chats wurde aber über Loyalität, nicht Qualifikation diskutiert.

Hofer

Mit mir wurde das nicht diskutiert.

Können Sie sich auf Ihre passive Rolle in den Chats zurückziehen? An Sie schrieb Heinz-Christian Strache zum Beispiel: „Der ORF war uns gegenüber nie schlimmer, wir brauchen die Abschaffung der GIS.“, auch loyales Personal war Thema.

Hofer

Es wäre nicht ganz redlich, so zu tun, als wäre der ORF nicht von der Politik beeinflusst. Der Stiftungsrat wird so besetzt, wie er besetzt wird, die Spitze des ORF war immer Parteien zuordenbar. Auch die FPÖ musste sich überlegen, wie man Positionen optimal besetzt. Aber natürlich hätte man darüber nachdenken müssen, wie man die Sache weiter entflechten kann.

In den Chats regte sich Strache über David Schalkos Miniserie „M“ auf, weil ein Innenminister an Herbert Kickl erinnerte. Sie sollten Druck auf die ÖVP für eine ORF-Reform machen. Ist das nicht wahnsinnig kleinlich?

Hofer

Ja, das sehe ich auch so. Da ich dem Stoizismus zuspreche, würde ich es nicht so handhaben, dass ich die Nerven verliere, wenn mir ein Film nicht gefällt.

Es wurden Chats mit zwei Chefredakteuren publik, sie haben ihre Funktionen zurückgelegt. Rainer Nowak wurde in der FPÖ-internen Chatgruppe vorgehalten, dass er Zivildienst beim Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) gemacht hat. Was ist daran so schlimm?