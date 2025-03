Wie sich Österreich nach 1945 neu erfand

Hauptmann Kirchschläger hat keine Chance. An der Spitze einer Kompanie von „Fahnenjunkern“ der Offiziersschule in Wiener Neustadt soll er den Vormarsch der Roten Armee stoppen, die innerhalb von zwei Tagen im Mittelburgenland mehrere SS-Panzereinheiten einfach überrannt hat. Am Ortsrand von Erlach in der Buckligen Welt wird die vom späteren Bundespräsidenten geführte Kompanie rasch aufgerieben, 32 der etwa 100 jungen Fähnriche sterben, Rudolf Kirchschläger wird am Bein verletzt, seine dritte Verwundung in diesem Krieg. Deshalb war er ja an die Wiener Neustädter Kriegsschule als Lehroffizier für Taktik versetzt worden. Sein Einsatz als Kompanieführer in einem aussichtslosen Gefecht wird ihm später oft vorgehalten werden.

An jenem 31. März 1945, an dem die Einheit Rudolf Kirchschlägers zum opferreichen Rückzug gezwungen wird, ist das Schicksal Wiens besiegelt: Die zweitgrößte Stadt des Deutschen Reichs wird Kampfzone, sie liegt, unzureichend geschützt, nur noch 50 Kilometer vor der Front. 13 Tage später ist Wien von den Rotarmisten eingenommen, die zur Verteidigung der Stadt eingesetzten SS-Truppen haben sich nach Norden und Westen abgesetzt.

Die Kämpfe um Wien waren von erbarmungsloser Härte: Rund 38.000 Soldaten fielen, etwa zu gleichen Teilen solche der Wehrmacht und der Roten Armee. Auch für die Bewohner Wiens waren die Kriegstage im April 1945 traumatisch: Seit der Einnahme durch Napoleon 1809 hatte kein Krieg mehr die Stadt erreicht, auch wenn es 1848 und 1934 kriegerische Auseinandersetzungen gegeben hatte. In den zwei Wochen der Kampfhandlungen in und um Wien starben 10.000 Zivilisten, etwa ebenso viele waren bei den ab Frühjahr 1944 einsetzenden Bombenangriffen der U.S. Air Force ums Leben gekommen.

In diesem April 1945 enden elf Jahre der Diktatur, nur Menschen jenseits der 20 können sich noch an die zumindest zeitweise funktionierende Demokratie der Ersten Republik erinnern. Nicht nur die Städte sind verwüstet, auch in den Herzen und Köpfen hinterlassen die Jahre der Diktatur schwere Verwüstungen. Bis in die letzten Kriegstage beteiligten sich auch Zivilisten an Misshandlungen und Massakern.