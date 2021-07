Die Demonstration gegen den Akademikerball ist am Abend auf mehrere tausend Teilnehmer angewachsen. Die Polizei zählte am Abend rund 8.000 Demonstranten, die von der Universität Wien in Richtung Karlsplatz zogen. Es sei mit weiterem Zustrom zu rechnen, hieß es. Die Veranstalter selbst sprachen von 10.000 Teilnehmern. Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist unterdessen am Ball eingetroffen.