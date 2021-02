Amnesty International: „Man zerstört die europäische Idee“

Innenministerin Johann Mikl-Leitner (ÖVP) kündigte einen Zaun in Spielfeld an der Grenze zu Slowenien an um einen "geordneten Zutritt" der Flüchtlinge nach Österreich zu ermöglichen. Heinz Patzelt, Generalsekretär von Amnesty International Österreich, über die aktuelle Situation in der Südsteiermark und deren mögliche Folgen.

von Philip Dulle