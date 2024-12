Anklage gegen Ex-FPÖ-Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein

Die Staatsanwaltschaft Wien erhebt Anklage gegen den früheren FPÖ-Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein und eine frühere Beamtin des Innenministeriums. Jenewein wird Missbrauch der Amtsgewalt als Bestimmungstäter vorgeworfen.

Als Mitglied des BVT-Untersuchungsauschusses soll Jenewein 2018 und 2019 die damalige Beamtin beauftragt haben, Berichte an ihn zu übermitteln. Dabei handelte es sich um hochsensible Inhalte: Jenewein forderte konkret Informationen zu den Teilnehmern zweier Treffen europäischer Geheimdienste. Die Beamtin soll dem ehemaligen Abgeordneten sodann Informationen über eines dieser Treffen und vertrauliche E-Mailkorrespondenzen aus dem Innenministerium übermittelt haben. Die Dokumente sollten in der Folge an Journalisten weitergegeben werden. Außerdem soll Jenewein ein im Untersuchungsausschuss relevantes Vernehmungsprotokoll einer Zeugenaussage von der Zweitangeklagten beauftragt haben. Laut Staatsanwaltschaft habe Jenewein damit wissentlich gegen die Vorschriften für die Weitergabe von Informationen im Untersuchungsausschuss vorstoßen.